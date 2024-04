Programm in Remscheid vorgestellt Gleich zwei Volksfeste im Oktober in Lennep

Eine „Premium-Veranstaltung“ soll es werden: Statt im althergebrachten Zelt soll die für den Herbst geplante Lenneper „Oktober-Gaudi“ in einer Alm stattfinden. „Das ist nicht wie bei einem Zelt ein Gestell mit einer Plane drüber, sondern ein richtiges Haus mit Holzwänden“, erklärt Mitveranstalter David Schmidt. In einer Pressekonferenz stellten er und Klaus Mathies das Programm für ihre Gaudi vom Donnerstag, 3. bis Sonntag, 6. Oktober vor. Mit einer Kapazität von 650 Plätzen sei die Veranstaltung des Remscheider Fallschirm-Clubs auch kein Konkurrenzprodukt zum ehemaligen Oktoberfest des Verkehrs- und Fördervereins, der dies in der Vergangenheit traditionell organisiert hatte. „Wir denken, dass wir mit dieser Premium-Veranstaltung eine ganz andere Zielgruppe ansprechen“, gibt Schmidt in einem Gespräch mit der Redaktion bekannt.