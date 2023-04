Schule in Remscheid Durch Netzwerken voneinander lernen

Es geht am Dienstagabend allerdings gar nicht darum, die Sieger zu küren, wie Schniering weiter sagt. „Es geht um den Austausch und das Voneinanderlernen. Wir haben so viele interessante Konzepte und Ideen eingereicht bekommen“, sagt Schniering. Die Jury wird ihre Entscheidung für Anfang Juni treffen – dann wird die Preisverleihung in der Gründerschmiede stattfinden. Wieder mit einem großen Schwerpunkt auf den Austausch. „Auch dann können noch einmal die jeweiligen Konzepte vorgestellt werden – wenn also heute nicht genug Zeit ist, kann man das bei der Preisverleihung nachholen“, sagt Schniering.