Remscheider vor Gericht : Dubiose Geschichte endet mit Geldstrafe

Unter Berücksichtigung des verworrenen Lebensweges gab es am Ende eine milde Geldstrafe. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid/Wuppertal Ein 32-Jähriger war ohne gültigen Führerschein in der Seestadt auf dem Berge unterwegs. Die Geldstrafe fiel mit 1200 Euro mild aus.

Fahren mit gefälschtem Führerschein und dann Freispruch? Dieses Urteil des Amtsgerichts kassierte das Landgericht Wuppertal auf Antrag der Staatsanwaltschaft und setzte noch einen drauf.

Wie wichtig ist ein Führerschein? In Syrien, unabhängig vom Bürgerkrieg, sicher nicht wichtig, wie es scheint. Fahren ohne Führerschein ist kein Verbrechen, eine geringe Geldbuße wird fällig, falls man je kontrolliert wird. Offiziell scheint ein Antrag zu reichen. Je nach Höhe der Bearbeitungsspende wird die Fleppe mehr oder weniger schnell über den Tresen gereicht – so die Aussage des 32-jährigen syrischen Angeklagten.

Der war mit der Familie in der großen Welle 2015 zu Beginn des Bürgerkriegs nach Deutschland geflüchtet, um der Einberufung zum Militär zu entgehen. Führerscheine gab es früher in Griechenland, der Südostflanke der EU, gerüchteweise an jeder Ecke für dreifuffzig, mittlerweile gibt es klare EU-Regeln: Führerscheine sind ähnlich teuer wie in Deutschland. Die alten Seilschaften aber scheinen immer noch aktiv zu sein und jetzt ahnungslose Flüchtlinge auszunehmen: Nach angeblich 30 Fahrstunden und einer Audio-Theorieprüfung für den Analphabeten soll ein Prüfer diesen Führerschein ausgehändigt haben – so die Version des Angeklagten.

Dieser Schein verursachte in der neuen Heimat Remscheid nur Kopfschütteln. Erst beim Polizisten, der ihn bei der Fahrzeugkontrolle an der Schüttendelle in der Hand hatte, beim Sachverständigen, der die Fehler der stümperhaften Komplettfälschung aufzählte und bei der Führerscheinstelle in der Seestadt auf dem Berge, wo er die laminierte Farbkopie vorsichtshalber wohl erst gar nicht gezeigt hatte. Stattdessen – so die Spezialistin von der Führerscheinstelle – legte er den syrischen Führerschein zur Umschreibung vor. Ein echter griechischer EU-Führerschein hätte übrigens nicht umgeschrieben werden müssen, der gilt EU-weit.