Workshop für Musiker : Drum-Camp ist zu Gast in Küppelstein

Ein Teilnehmer übt unter Anleitung von Jamiroquai-Schlagzeuger Derrick McKenzie Rhythmen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Küppelstein Wenn man in dieser Woche die Akademie der Kulturellen Bildung in Küppelstein betritt, merkt man schon an den Geräuschen, wer zu Gast ist. Aus den verschiedenen Ecken und Räumen dringen Trommelschläge, mal rhythmisch und gleichmäßig, dann wieder als Begleitung zu Musik aus der Konserve.

Das Drum-Camp des Freiburger Vereins „Percussion Creativ“ ist zum ersten Mal in Remscheid zu Gast. Und trotz der Corona-Pandemie in nur leicht abgespeckter Version, wie Michael Zöller, Geschäftsführer des Vereins, mitteilt: „Wir haben fünf Dozenten und 44 Teilnehmer – in normalen Jahren haben wir etwa 50.“ Außerdem gebe es keine öffentlichen Dozenten- und Schülerkonzerte zum Abschluss des einwöchigen Workshops. „Am Donnerstagabend gibt es dann aber immerhin ein internes Dozentenkonzert, das soll eine Art offizieller Abschluss sein. Am Freitagmorgen sind noch ein paar Kurse, am Mittag endet das Drum-Camp“, sagt Zöller.

Sonst habe sich am Ablauf kaum etwas geändert. „Das Drum-Camp richtet sich an Schlagzeuger, die ihr Spiel mit der Hilfe hochkarätiger Dozenten verbessern wollen“, sagt Zöller. Dabei seien die Teilnehmer in vier Gruppen zu elf Personen aufgeteilt worden, die durch die einzelnen Workshops der Dozenten rotieren würden. Dabei sind mit Derrick McKenzie, Claus Heßler, Anika Nilles, Stephan Maaß und Andy Gillmann fünf Dozenten, die ihren großen Erfahrungsschatz im Schlagzeug- und Percussionspiel mit den anderen teilen.

Info Verein wurde 1986 in Nürnberg gegründet Gründung Als „Verein zur Förderung und Pflege der Perkussion“ wurde „Percussion Creativ“ 1986 von Hermann Schwander in Nürnberg gegründet. Der heutige Sitz ist in Freiburg. Mitglieder Der Verein hat rund 1000 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziele Unter anderem musikalische Veranstaltungen mit pädagogischem Bezug und die Nachwuchsförderung. www.percussion-creativ.de

Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Eine Zeit lang war nicht klar, ob Teilnehmer aus dem Ausland anreisen können, aber zum Glück ging das dann doch“, sagt Zöller. Auch die Anreise von McKenzie aus London habe zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden. „McKenzie ist der wohl bekannteste Dozent. Er ist Schlagzeuger der Band Jamiroquai“, sagt Zöller. Inhaltlich gehe es in den Workshops sehr viel um Grundlagen und Technik des Schlagzeugspiels. „Genauigkeit wird etwa geübt, die Kontrolle des Trommelstocks. Aber auch an der Entwicklung von Ideen und Grooves wird gearbeitet“, sagt Zöller. Beim Schlagzeugspiel komme es viel auf die Koordination von Händen und Füßen an, das müsse man vor allem üben und trainieren.

Die Drum-Camps finden seit 14 Jahren alle zwei Jahre statt, immer an unterschiedlichen Orten in Deutschland. „Und darüber hinaus, wir waren auch schon mal in Südtirol. Dazu im niederländischen Heeg oder in Marktoberdorf im Allgäu“, sagt Zöller. Die Räumlichkeiten in der Akademie seien sehr gut geeignet, da sie weitläufig und groß seien. So könne man auch problemlos die Corona-Abstandsregeln einhalten. Es gebe zudem einige Räume, in denen Schlagzeuge aufgebaut seien, auf denen die Workshop-Teilnehmer einzeln üben könnten. „Denn das ist der einzige kleine Nachteil an unserer Veranstaltung: Wir können keine 44 Schlagzeuge aufstellen, sondern müssen auf Übungspads ausweichen“, sagt Zöller.

Viele der Teilnehmer seien Stammgäste, die regelmäßig mitmachen würden und auch bereit seien, weite Anfahrtsstrecken in Kauf zu nehmen, erklärt Zöller. Wie etwa Bernd Brettschneider, der aus Thüringen nach Remscheid gekommen ist. „Ich bin zum vierten Mal dabei. Für mich als Musiker und Schlagzeuglehrer ist es die perfekte Form der Weiterbildung“, sagt er. Denn für einen einwöchigen Kursus könne er leichter freinehmen, als wenn er jedes Wochenende über das Jahr verteilt ein Seminar absolvieren würde. „Es ist auch nach vielen Jahren des aktiven Schlagzeugspiels gut, immer wieder das Fundament der elementaren Dinge zu beleuchten. Das finde ich am Drum-Camp auch so gut“, sagt der Schlagzeuger.