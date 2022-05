48-Jähriger aus Remscheid : Drogenhändler vor Gericht

Remscheid Doppeltes Pech für den 48-jährigen Remscheider, der seit Juni 2019 von der Polizei wegen des Handels mit Marihuana und Haschisch verdächtigt wurde.

Der Kontakt mit den Mittelsmännern und den „Taxifahrern“ schien sich auf das Nötigste zu beschränken. Nur ein Kontakt an einer Tankstelle an der Uellendahler Straße in Wuppertal zur Bezahlung einer Lieferung scheint bekannt, dort soll er einmal 4000 Euro für eine Lieferung bezahlt haben. Sein Großabnehmer, der Betreiber eines marokkanischen Cafés in Düsseldorf, hatte ihn bei einer Gerichtsverhandlung sogar als „unbekannten Remscheider“ bezeichnet. Dass im Visier der Polizei auch gleich noch ein anderer Remscheider aufgefallen war, dessen Anwesenheit öfter in der Nähe seines Hauses nachgewiesen werden konnte, den aber – so hört man – angeblich keiner kannte, macht die Geschichte undurchsichtiger.