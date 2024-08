Aufruf in Remscheid Blutkonserven werden knapp

Die Blutkonserven werden wieder knapp. Das vermeldet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und bittet um die Teilnahme an den Blutspende-Termine in Remscheid. „Um die Versorgung von schwerkranken Patienten in den kommenden Wochen sicherstellen zu können, brauchen wir jetzt deutlich mehr Blutspenden", so Pressesprecher Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West.