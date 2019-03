Politik in Remscheid : Dreifach-Halle liegt im Zeitplan

Die Turnhalle der Albert-Einstein-Gesamtschule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Ist ein Neubau der Turnhalle an der Albert-Einstein-Gesamtschule wirtschaftlicher als eine Sanierung des in die Jahre gekommenen, maroden Baus, in dem aktuell der Schulsport an der Brüderstraße stattfindet? Dies zu klären ist der Auftrag der Beraterfirma PSP Consult.

Dieser Job sei so gut wie abgeschlossen, sagte Sportdezernent Thomas Neuhaus gestern auf BM-Anfrage. Das Gutachten soll in den nächsten Tagen dem Verwaltungsvorstand vorgelegt werden. Sollten die Prüfer einen Neubau empfehlen, wäre der nächste Schritt ein Gespräch mit der Bezirksregierung in Düsseldorf. Die muss die Aufnahme des nötigen Kredits für die Millioneninvestition genehmigen. Laufen diese Gespräche positiv, wäre die Ausschreibung des Auftrags der nächste Schritt. Neuhaus könnte sich vorstellen, einen Generalunternehmer mit dem Projekt zu betrauen.

Der von der Stadt vorgesehene Zeitplan für die Information der Politik bei diesem Dauerbrenner-Thema kann also eingehalten werden. Im Mai sollen Schul- und Sportausschuss auf Stand gebracht werden. In der jüngsten Sitzung des Sportausschusses wollte Sportbund-Geschäftsführerin Daniela Hanneman wissen, ob die Stadt bei der Planung der Halle auch die Bedürfnisse des Vereinssports berücksichtigt hat. Schließlich habe der Sportbund durch den Verzicht auf den von ihm lange favorisierten Hallen-Standort am Stadtpark ermöglicht, dass der jahrelange Streit um den richtigen Ort nicht zuvor durch ein Gutachten geklärt werden musste.