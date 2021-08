Feuer in Remscheid : Drei Verletzte bei Brand an der Kölner Straße

Lennep Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Kölner Straße in Lennep sind am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden.

Gegen 20.16 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Bewohner gerade dabei, das Haus zu verlassen. Ein Trupp der Feuerwehr konnte den Brand unter Atemschutz schnell unter Kontrolle bringen, heißt es im Einsatzbericht.

Die drei Bewohner der Brandwohnung wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt und ins Sana-Klinikum an der Burger Straße gebracht. Ihre Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.