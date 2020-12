Remscheid : Corona: Drei neue Todesfälle am Wochenende

Remscheid Auf mittlerweile 73 ist in Remscheid die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestiegen. Drei älteren Menschen verstarben am Wochenende. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag am Sonntag unter der Schwelle von 200.

Am Samstag vermeldete die Stadt den Tod einer 95-jährigen Remscheiderin und eines 90-jährigen Mannes. Am Sonntag kam ein 86-Jähriger dazu. Zum Stichtag 20. Dezember sind 289 Remscheider erfasst, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. 843 befinden sich als Verdachtsfälle in häuslicher Quarantäne. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag am Samstag bei 203,0 und sank am Sonntag auf 195,8. Der Inzidenzwert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern im Zeitraum von sieben Tagen Für Sonntag meldeten die Krankenhäuser 25 positiv auf Corona getestete Patienten auf ihren Stationen. Drei davon wurden intensivmedizinisch behandelt, zwei davon wurden beatmet . Wie die Stadt vermeldete, ist die Kita der evangelischen Stiftung Tannenhof von Corona-Quarantänen betroffen. 14 Kinder aus der Grashüpfer-Gruppe sollen zu Hause bleiben.