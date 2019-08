Betreuung in Remscheid : Drei Kitas in Awo-Elterninitiative

Remscheid Mitstreiter gesucht. Es geht um 250 Betreuungsplätze in drei Stadtbezirken.

Melanie Konopkas Sohn wurde gestern ein Jahr alt. Die junge Mutter, die am Honsberg wohnt, geht bereits wieder arbeiten. Noch ist ihr Kind in dieser Zeit bei der Tagesmutter. Doch es hat bereits einen Kitaplatz sicher. Melanie Konopka gehört zu den Gründungsmitgliedern der neuen Awo Elterinitiative Remscheid. Die Vorstellung, an Arbeit und Konzept der Kita mitzuwirken, die ihr Sohn besucht, habe sie gereizt, sagt sie. Sie freut sich auf ihre Aufgaben.

Die Elterninitiative ist Träger von drei Kindertagesstätten mit insgesamt 255 Plätzen, die in Remscheid ab dem kommenden Jahr an den Start gehen sollen. Neben der Kita Engelsberg am Honsberg (75 Plätze) sind dies eine Kita an der Hackenberger Straße und eine Einrichtung an der Burger Straße (100 Plätze).