Gericht in Wuppertal : Drei Jahre Haft für Messerstecher

Remscheid/Wuppertal Drei Jahre Freiheitsentzug wegen Körperverletzung in minderschwerem Fall.

So lautete das Urteil im Prozess wegen der Prügelei am Martinseck, die mit der Verletzung eines 22-jährigen Remscheiders durch ein Messer geendet hatte. An der Auseinandersetzung beteiligt: der Angeklagte, das Opfer und dessen Freund. Letzterer hatte als Zeuge ausgesagt und sich in Widersprüche verwickelt – zumal das einzige am Tatort sichergestellte Messer von ihm stammte.

Sogar in den dem Urteil vorausgegangenen Plädoyers der Staatsanwaltschaft und des Nebenklägeranwalts, der das Opfer vertrat, waren die Zweifel an der ursprünglichen Anklage unüberhörbar. Zwar versuchten beide alles herauszupicken, was an unklaren Abläufen gegen den Angeklagten hätte sprechen können – vom Vorwurf des versuchten Totschlags distanzierten sie sich dennoch. Auch eine gewisse Mitschuld des Opfers, das mit einer unbestrittenen Aggressivität zu einer Eskalation des Streits am Abend beigetragen hatte, wurde schmallippig zugestanden. Die Rolle des mit dem Opfer befreundeten „dritten Mannes“ – laut eigener Aussage immer mit einem Messer unterwegs und dazu auch noch Besitzer des am Tatort gefundenen Messers – wurde nur am Rande gestreift, seine Glaubwürdigkeit als Zeuge vom Gericht nicht infrage gestellt. Sein Messer? Von den DNA-Spuren sei es nicht eindeutig als Tatwaffe zuzuordnen.