Remscheider verurteilt Drei Jahre Haft für Brandstiftung an Freiheitstraße

Es sei übrigens nicht der erste Feuerwehreinsatz gewesen, den der 47-Jährige verursacht habe. Bereits Monate zuvor soll es einen Vorfall in der Küche beim Braten von Spiegeleiern gegeben haben. Die Pfanne hätten die Feuerwehrleute damals aus der Wohnung getragen. Klar wurde auch: Damals hatte der Angeklagte noch Strom in seiner Wohnung, der sei zum Zeitpunkt des Brandes im April 2022 abgestellt gewesen. Der Angeklagte selbst hat dazu nun gesagt, dass er vorher Mitarbeiter der Stadtwerke nicht in seine Wohnung gelassen habe. In der Tatnacht war der Strom also abgestellt und der 47-Jährige will sich aus diesem Grund mit einer Grabkerze zu Licht verholfen haben. Alkoholisiert sei er auf der Couch eingeschlafen, während die Kerzenflamme sein Mobiliar in Brand gesetzt habe.