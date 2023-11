Kriminalität Drei Festnahmen nach Drogen-Razzia in Güldenwerth

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchungsaktion in Remscheid hat die Polizei eine Cannabisplantage in einem Haus in Güldenwerth entdeckt. Zu diesem bereits am Mittwoch bekannt gewordenen Einsatz gab die Staatsanwaltschaft am Freitag genauere Informationen. Demnach wurden beim Einsatz drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, die Plantage betrieben zu haben.