„Beste Lehrer“ in Remscheid Wie Empathie bei Matheaufgaben hilft

Was macht eine gute Lehrkraft aus? Die Schülerinnen und Schüler des 11. Jugendrats haben der Redaktion verraten, was ihnen wichtig ist und ihre Lieblingslehrer vorgeschlagen. Aber was sagen die Auserwählten selbst dazu? Die vorgeschlagenen Lehrer des Emma-Herwegh-Gymnasiums sind: Dennis Voss (51), Sabine Wilimek-Stuppmann (61) und Anika Hoegen (40).