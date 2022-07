Kartenverlosung für Konzert in Remscheid : „Dr. Swing“ Tom Gaebel covert „The Voice“ Sinatra

Alt-Remscheid Der gebürtige Gelsenkirchener Tom Gaebel wird am 14. August beim Remscheider Openair-Eventgarten jazzen und swingen wie sein großes Vorbild.

Der 47-jährige Swing-Musiker in Anzug, Hemd und mit Fliege hat sich unter anderem den großen Klassikern wie „My Way“, „Strangers in the Night“ und „New York, New York“ verschrien. Smart, mit ein wenig Pomade im Haar und viel Fingerschnipsen verzaubert Gaebel sein Publikum – ob in der Kölner Philharmonie, dem Düsseldorfer Savoy-Theater oder beim Rheingau Musik Festival und ganz zu Recht wird er von seinen Fans liebevoll als „Dr. Swing“ bezeichnet.