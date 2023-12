An Festival-Gelände in Remscheid Dosenwurf in der Innenstadt wird erneut verhandelt

Dass der Angeklagte sie geworfen hatte, war unbestritten. Aber in welche Richtung? Ist sie an einem Mülleimer abgeprallt, wie der Remscheider selbst sagt. War sie voll? Ist sie auf dem Boden zerplatzt? Hat sich das Bier in einem Schwall ergossen, vor die Füße von herbeigeeilten Polizeibeamten? So hatte es ein Polizist aufgeschrieben, der nun als Zeuge nicht vernommen werden konnte. Ein Kollege sagte derweil im Zeugenstand das: Die Dose war offen, ein paar Spritzer kamen noch heraus und zerknautscht sei sie auch gewesen. Das hatte auch der Angeklagte selbst über den Zustand des „Wurfobjektes“ gesagt, die Dose sei dazu auch noch leer gewesen.