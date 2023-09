Tourismus in Remscheid Neue Leitung beim Dorint-Hotel

Hotelfachmann Senior leitete zuvor das Dorint-Hotel in Köln Junkersdorf seit 2018. „Ich freue mich schon auf die neuen Aufgaben im Schwesterhotel, dem Essential by Dorint Remscheid. War es doch nach der langen Zeit in Köln Zeit für einen Ortswechsel, Zeit für neue Perspektiven“, so der 52-Jährige. Senior hat der Pressemeldung zufolge seine Ausbildung im Hotel an der Kölner Messe absolviert und war seitdem für die Dorint GmbH in verschiedenen Positionen tätig. 116 Zimmer hat das Remscheider Haus, das sich vor allem an Geschäftsleute und Kurzurlauber richtet.