Bürgerservice in Remscheid Den Reisepass am Automaten abholen

Etwa ein Jahr habe es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert, sagt Liesenfeld. Damit alles funktioniert und sicher ist, musste das Gerät mit der Software der Mitarbeiter verbunden und in das Sicherheitssystem des Hauses integriert werden. Auch die Statik in dem Flur, in dem der Automat steht, habe das Ganze in die Länge gezogen. „Den zweiten Automaten machen wir dann in einem Viertel der Zeit“, scherzt Liesenfeld. Doch ein wenig Ernst ist auch dabei: „Wenn das Gerät gut angenommen wird – und ersten Rückmeldungen zufolge sind die Leute begeistert – dann wäre es denkbar, das auf weitere Geräte auszuweiten.“ Das sei etwa möglich für die Abholung von Jagdscheinen oder auch für kleinere Fundsachen. Platz gebe es dafür theoretisch auch, denn der Flur, der die VHS mit dem Ämterhaus verbindet, hat weitere Nischen, in die die Automaten perfekt hineinpassen.