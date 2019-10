Geplantes Outlet in Remscheid : DOC-Umfrage ist umstritten

Am neuen Döppersberg am Rande der Elberfelder Innenstadt sollte ein Outlet-Center entstehen. Foto: Röser, Henning

Remscheid/Wuppertal Wuppertaler Einzelhändler diskutierten auf Einladung der Bergischen IHK die geplante Befragung zu den Outlet-Plänen in Remscheid. Die IHK wirbt für einen Kompromiss-Vorschlag. Händler äußern Sorge vor Kaufkraftverlusten.

Sorge vor den Auswirkungen des Lenneper DOCs auf den Wuppertaler Einzelhandel und Frust über Rat und Verwaltung in der Schwebebahnstadt dominierten am Montagabend das Bild bei einer schwach besuchten Informationsveranstaltung der Bergischen IHK. Von 960 eingeladenen Händlern kamen nur knapp 20.

Dass sei auch eine Frage der Risiko-Abwägung, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge. Gewinne Remscheid den Rechtsstreit, komme das DOC in seiner ursprünglichen Größe. Die geplante Umfrage der Stadt, so erklärte Daria Stottrop von der IHK, könne in ihrer Methodik nicht repräsentativ sein und auch nicht das vom Rat gewünschte rechtssichere Bild der Lage bringen. 200 Händler in Elberfeld und Barmen sollen dabei entscheiden, welche Flächengrößen sie für die drei wichtigsten Sortimente im Lenneper DOC akzeptieren würden. Zur Auswahl stehen dabei die Vorschläge aus einem vom Wuppertal in Auftrag gegebenen Gutachten, der Kompromiss-Vorschlag von McArthurGlen und die Forderungen der IG 1. Die Ergebnisse der Umfrage sollen dem Rat vorgelegt werden, der dann abschließend im November über die Klagerücknahme entscheiden will.