DLRG in Remscheid Wanderung am 1. Mai

Am 1. Mai bietet die DLRG Remscheid eine Wanderung für alle Altersklassen und Fitnesslevel an. Treffpunkt ist am 1. Mai um 10.30 Uhr an der Wachstation in der Kräwinklerbrücke 10. Los geht es ab etwa 11 Uhr, dann wird etwa zwei Stunden lang um die Wuppersperre und ins nahegelegene Umland gewandert.