DLRG in Remscheid Von Seepferdchen bis Gold am Schwimmabzeichentag

Ob Bronze, Silber, Gold oder das gute alte Seepferdchen: Am 16. Juni können Remscheider aller Altersklassen ihre Schwimmabzeichen-Prüfungen ohne vorige Anmeldung im Sportbad, Schützenplatz 3, am Park ablegen. „Das ist eine tolle Gelegenheit, sich zum Sommeranfang sein Abzeichen zu holen“, sagt Felisa Hidalgo, die den sogenannten Schwimmabzeichentag in Remscheid über die DLRG organisiert. Es ist das erste Mal, dass die Stadt an der bundesweiten Aktion teilnimmt.