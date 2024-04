Unterbringung von Flüchtlingen in Remscheid Lüttringhauser Bahnhof - „Die Entwicklung geht in die richtige Richtung“

Die Anlage solle so dimensioniert werden, „dass sie sich in das Gesamtgefüge einpasst“, sagt Hahn. Dann gebe es eine „realistischere Chance“, dass die Integration der Geflüchteten in die Nachbarschaft gelinge. In der Ratssitzung am Donnerstag dieser Woche steht das Thema nicht mehr auf der Tagesordnung. Eine politische Entscheidung über die Pläne am Lüttringhauser Bahnhof wird also wohl erst in den kommenden Wochen fallen.