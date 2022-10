Duskussion im Remscheider Bauausschuss : Nettekoven: Warum nicht schon an der Knusthöhe loslegen?

Blick von der Ringstraße auf die Freiflächen an der Knusthöhe . Foto: Röser, Henning/Henning Röser

Lennep Gemeinsam wollten SPD, CDU und FDP das neue Wohngebiet Knusthöhe zu „einer nachhaltigen und ökologischen Mustersiedlung entwickeln“. So heißt es in einem Antrag, den die drei Ratsfraktionen Ende 2021 zwar einbrachten, über den seitdem aber in den Ratsgremien noch nicht abgestimmt wurde.

Die Einigkeit des Trios über die Zukunft dieser großen Freifläche in der Nähe der Autobahnauffahrt an der Blume ist seit wenigen Tagen dahin. Die mündliche Aussage des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes auf der Immobilienmesse Expo Real, jene Fläche im westlichen Bereich der Knusthöhe, die im Landesbesitz sind, aktuell nicht veräußern zu wollen, interpretieren die drei Parteien unterschiedlich.

Das wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses deutlich. Es erschließe sich ihm nicht, „warum wir nicht das entwickeln sollen, was uns gehört“, sagte der direkt gewählten CDU-Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven. Immerhin sei der größere Teil der insgesamt 5,5 Hektar Fläche, auf der nach Wunsch der drei Parteien eine klimaverträgliche Siedlung vor allem mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern mit begrünten Dächern entstehen soll, im Besitz der Stadt. Hier könne man loslegen.

Genau für diese Flächen in der Nähe der Ringstraße gibt es tatsächlich bereits ein Bebauungsplanverfahren. Welches aber SPD und FDP vorerst nicht weiterverfolgen wollen. Ziel des gemeinsamen Antrags mit der CDU sei die „komplette Erschließung“ mitsamt der Flächen im Landesbesitz gewesen, sagte Jürgen Kucharczyk (SPD). Nach dem Nein aus Düsseldorf sei man aktuell „gut beraten“, sich beim Thema Wohnbauflächen erst einmal auf das ehemalige DOC-Gelände zu konzentrieren. Hier habe man den großen Vorteil, dass die Flächen allesamt im Besitz der Stadt seien. FDP-Fraktionschef Sven Chudzinski schloss sich dieser Einschätzung voll an.

Für die Grünen, die mit FDP und SPD im Rat normalerweise eine Koalition bilden, die eine Bebauung der Knusthöhe aber grundsätzlich ablehnen, ist diese Reaktion auf die Aussage des Landes erfreulich, aber nicht ausreichend. Fraktionschef David Schichel wünscht sich gleich zwei Konsequenzen aus der Mitteilung des Landes. Zum einen soll der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 680 aufgehoben und das Verfahren gestoppt werden. Zudem sollen die Flächen an der Knusthöhe aus dem Flächennutzungsplan als mögliches Wohngebiet herausgenommen werden. Damit gebe man den Landwirten in diesem Bereich ein eindeutiges Signal, dass es langfristig als Nutzfläche gedacht sei.