Verkehrsplanung in Remscheid Anwohner fühlt sich von Radfahrstreifen diskriminiert

Die Verkehrswende hält auch in Remscheid Einzug: Immer mehr Ladesäulen sprießen aus dem Boden und auch den Radfahrern soll das Strampeln durch die Stadt erleichtert werden. Jedoch, wie so oft, hat dabei im öffentlichen Raum ein anderer Verkehrsteilnehmer das Nachsehen. Davon ist zumindest ein Anwohner überzeugt, der sich schriftlich bei der Stadt beschwerte. Ausgerechnet Gehbehinderte würden unter anderem an der Schützenstraße durch neu angelegte Radwege diskriminiert werden – vorausgesetzt, die Stadt habe „mit Absicht“ Radwegmarkierungen an Stellen angebracht, an denen Schwerbehinderte frei parken dürften – und es jetzt natürlich nicht mehr könnten.