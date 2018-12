Remscheid: Dirostahl-Weihnachtsfeier mit russischer Folklore

Remscheid Die Halle ist sehr gut gefüllt, als es am Freitag kurz nach 11 Uhr losgeht.

Die Atmosphäre ist immer eindrucksvoll: Extra für die Weihnachtsfeier des Lüttringhauser Unternehmens Dirostahl wird eine große Produktionshalle zur Konzerthalle umfunktioniert – und so steht eine mit großem Weihnachtsbaum dekorierte Bühne am Freitagvormittag inmitten der rustikalen Industrieumgebung.

Die Belegschaft weiß indes, dass zum Jahresabschluss schon seit vielen Jahren eine besondere Aufführung geboten wird. Und so ist die Halle sehr gut gefüllt, als es kurz nach 11 Uhr losgeht. Ist es im Vorjahr mit Entertainer Jörg Knör noch ziemlich komödiantisch zugegangen, wehen in diesem Jahr eher melancholische Melodien durch die Halle. Das Programm ist zweigeteilt, den Anfang machen die Baikal-Kosaken unter der Leitung von Nikolai Debski, danach betritt das Kinder- und Jugendbalalaika-Orchester „Druschba“ unter der Leitung von Lev Zlotnik die Bühne.

Die Kosaken beginnen mit einem a cappella vorgetragenen „Wunschlied für das neue Jahr“, wie es Tenor und Bass-Balalaikaspieler Debski erklärt. Es ist die sprichwörtlich zwischen Schwermut und Fröhlichkeit schwankende russische Seele, die dann in den folgenden zwei Stunden Einzug in die Produktionshallen hält. Denn auch wenn zwischendurch fröhliche Lieder erklingen, herrschen sonst zumeist melancholische Töne vor. Etwa dann, wenn Bariton Marc Stiupkov die „Moskauer Nächte“ besingt oder wenn der mit einer eindrucksvollen Bassstimme gesegnete Andrej Novikov ein Liebeslied an die schöne „Nastassja“ zum Besten gibt und eine Ode an die Kosaken erklingen lässt. Das machen die beiden ausgebildeten Opernsänger so leidenschaftlich, dass man die russischen Texte gar nicht zu verstehen braucht, um sich in den Geschichten wiederzufinden.