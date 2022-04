Digitalisierung beschäftigt auch Remscheider Grundschulen : Wie funktionert die digitale Welt?

Viele Menschen machen das Projekt Rockid.one möglich: v.li. Kathrin Gilberg (BV), Marco Frommenkord (Rockid), Azubi Francesca Lauria, Lehrerin Pia Plähn, Schulten Geschäftsführer Oliver Knedlich und Mario Schwarz (Rockid). Foto: Daniele Funke

Remscheid Das Thema Digitalisierung beschäftigt auch die Grundschulen nicht erst seit Corona. Schon die Kleinsten nutzen regemäßig das Internet, doch der richtige Umgang damit will gelernt sein. Der Verein rockid.one zeigt wie es geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniele Funke

Der gute alte Brockhaus hat längst ausgedient, CDs kauft keiner mehr, Briefe werden nicht mehr in den Briefkasten gesteckt, sondern per Mausklick versendet. Für die Generation Kind ist das Aufwachsen mit der digitalen Welt Normalität, doch sie birgt neben viel Faszination und Spielraum auch mindestens genauso viele Gefahren.

Das war auch Mario Schwarz als Vater einer Grundschülerin schnell klar und inspirierte ihn vor rund zweieinhalb Jahren dazu, den Wermelskirchener Verein „Rockid.one“ zu gründen, der sich als Ziel gesetzt hat, die grundsätzliche Medienkompetenz von Kindern zu stärken.

Info Finanzierung über Bürgerverein Gelder Der Bürgerverein Remscheid hat die Finanzierung des Projekts übernommen. „Die digitale Bildung liegt uns von je her sehr am Herzen, zudem unterstützen wir besonders gerne bürgerschaftliches Engagement, wie es hier ja auch der Fall ist“, erklärt Kathrin Gilberg, Vorstandsvorsitzende des Bürgervereins. Weitere Infos zum Netzwerk für Kids auf www.rockid.one.de

„Das fängt mit der Frage an, wie ich eine E-Mail richtig verschicke, wie ich eine App herunterlade, welche Systeme es gibt und reicht bis zur Datensicherheit, bis dahin, dass ich erkenne, was für Fotos ich herumschicken darf, wem ich was zusende und wie ich mich vor Online-Stalking schützen kann“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Marco Frommenkord hat Schwarz aus seiner Basisidee ein Projekt erarbeitet, dass „gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt“,wie erfolgreiche Pilotphase an Wermelskirchener Schulen es gezeigt hat. „Es läuft so ab, dass Azubis aus lokalen Unternehmen in die Schulen gehen und den Kindern dort diese Dinge beibringen – und zwar ohne den erhobenen Zeigefinger und Leistungsdruck. Azubis deshalb, weil auch sie von dem Projekt profitieren. Sie üben sich in Präsentation und Kommunikation – Dinge die in ihrem beruflichen Alltag meistens extrem wichtig sind.“

Nach der abgeschlossenen Testphase kommt der Verein nun nach Remscheid und wird diese Medienstunden vorerst an zwei Schulen anbieten, darunter an der Heinrich-Neumann-Schule. Die Azubis kommen vom Industrieunternehmen Oerlikon und von der Gebäudereinigungsfirma Schulten, so wie die 19-jährige Francesca Lauria, Auszubildende für Büromanagement im zweiten Lehrjahr. „Ich finde das Projekt total cool, die Kinder sind noch so klein und kriegen so viel Falsches im Internet mit, da ist es wichtig, ihnen den richtigen Umgang zu erklären. Und ich beschäftige mich auch supergerne mit Kindern.“ Für ihren Chef, Schulten-Geschäftsführer Oliver Knedlich, war sofort klar, dass er die junge Frau für die rund zwei Stunden pro Woche gerne von ihrer eigentlichen Arbeit freistellt. „Wir unterstützen natürlich gerne ein solches Projekt, von dem alle Beteiligten profitieren.“

Pia Plähn, Lehrerin einer fünften Klasse an der Heinrich Neumann Schule, weiß aus Erfahrung, wie wichtig Schulungen im Umgang mit den digitalen Medien sind. „Heutzutage haben ja nahezu alle Grundschüler schon ein Handy und wenn man mitkriegt, was die sich teils anschauen oder was es auch für Fehlinformationen etwa über den Ukrainekrieg gibt, das ist schon wirklich erschreckend.“

Etwa drei Monate lang werden die Schüler künftig ein bis zwei Stunden in der Woche Besuch von den Azubis bekommen und gemeinsam den altersgerechten Umgang mit den digitalen Medien erarbeiten – übrigens unterstützt durch einen kleinen blauen, kugeligen Roboter namens Dash. „Den finden die Kinder natürlich besonders toll“, weiß Mario Schwarz, „zum Ende hin werden sie ihn dann auch selbst programmieren können.“

Mindestens genauso wichtig wie das Projekt selbst sei es - so der Vorstandsvorsitzende - auch die Eltern beim Thema Medienkompetenz mit ins Boot zu holen. „Viele wissen ja selbst gar nicht, worauf sie bei der Nutzung achten müssen und was ihre Kinder da eigentlich genau machen.“