Bürgerschaftliches Engagement Partnerbörse will das Ehrenamt in Remscheid stärken

Denise Hofmann hat auch die Veranstaltung zum Tag des Ehrenamts organisiert, die an diesem Samstag, 9. Dezember, im Allee-Center stattfindet. Auf der großen Bühne vor dem Eiscafe Venezia werden sich an diesem Tag viele Vereine präsentieren. In kurzen Interviews werden sie vorgestellt. An Ständen, die sich von der Bühne bis zum Ausgang an der Alleestraße ziehen, können die Besucher ins vertiefende Gespräche einsteigen.