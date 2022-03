Umgang mit Laptop, Smartphone und Internet : Digitale Lernorte bieten Kurse und offene Treffs

Remscheid Fünf digitale Lernorte sind nun dank der Förderung der Stiftung Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege (AWG) gestartet. Sie halten Angebote rund um den Umgang mit Laptop, Smartphone und Internet vor.

Das hat auch die Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege festgestellt, die kurzum ein Förderprogramm ins Leben gerufen und die Installation von fünf digitalen Lernorten in Remscheid ermöglicht hat, um eben all jene einzufangen, die von der Digitalisierung abgehängt wurden. Insgesamt 45 Endgeräte wurden angeschafft, die nun in den Lernorten zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung stehen. Neben dem Caritasverband und dem Interkulturellen Zentrum in der Innenstadt, dem Lotsenpunkt und der Jugendkunstschule in Lennep hat sich auch der Stadtteil e.V. im Neuen Lindenhof auf dem Honsberg zu einem solchen digitalen Lernort ausstatten lassen. Sie alle haben unterschiedliche Programme und Kurse sowie offene Angebote erarbeitet, um Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und Know-how den Umgang mit Smartphone Laptop und Co. sowie den Zugang ins Internet zu ermöglichen.