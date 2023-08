Verwaltung in Remscheid nutzt App nicht Bürgerbeteiligung liegt im Dornröschenschlaf

In einer Anfrage für den Ausschuss für Bürgerservice beklagt die Fraktion Die Linke den „Dornröschenschlaf“, in den die Plattform unmittelbar nach ihrem Start gefallen ist. Dabei mangele es nicht an Themen. Fraktionsgeschäftsführer Colin Cyrus nennt im Gespräch mit der Redaktion als Beispiel die schon länger laufenden Planungen für die Umgestaltungen der Alleestraße oder der Kölner Straße in Lennep. Zwar gab es dort Bürgerbeteiligungen im Form von Planungsspaziergängen. Die Erfahrung zeige: diese Präsenztermine sind meist schwach besucht, die Mehrzahl der Teilnehmer komme aus der Politik. Sein Ziel: Mit digitalen Formaten mehr Bürger erreichen.