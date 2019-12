Konzert : Diese Show gehört zum Weihnachtsfest dazu

Nicole Berendsen im Duett mit Leon van Leeuwenberg auf der Bühne des Teo Otto Theaters. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Auch in der 20. Auflage kann Rockin’ around the X-Mas-tree die Zuschauer im zweifach ausverkauften Teo Otto Theater begeistern

Von Cristina Segovia Buendía

Sie haben es wieder getan: Christoph Spengler und Nicole Berendsen rockten am Samstag mit Band, Backings und Special Guests zum 20. Mal um den Tannenbaum und sorgten mit ihrem mittlerweile schon traditionellen Weihnachtskonzert im Teo Otto Theater erneut für zwei restlos ausverkaufte Jubiläumsshows.

Die einen brauchen Glühwein und Spekulatius, die anderen das „Rockin‘ around the X-mas tree“-Weihnachtskonzert, um vor dem Fest der Liebe in adventliche Stimmung zu kommen. So war es auch diesmal nicht verwunderlich, dass sich das Teo Otto Theater am Samstag erneut für zwei aufeinanderfolgende Shows füllte wie beim Winterschlussverkauf.

Info Seit 2000 geht es rund um den Weihnachtsbaum Premiere 2000 fand das erste „Rockin‘ around the X-Mas-tree“-Konzert von Christoph Spengler und Nicole Berendsen statt. Damals wurde noch in der Versöhnungskirche gerockt. Umzug Die Nachfrage war aber bald so groß, dass die Show 2003 ins Teo Otto Theater zog. Dort sorgen die Musiker seitdem jedes Jahr vor dem dritten Advent für zwei ausverkaufte Shows.

In Remscheid wissen Musikfreunde, was sie von Kirchenmusikdirektor Christoph Spengler erwarten können, und nach 20 Jahren hat sich auch die niederländische Sängerin und Musicaldarstellerin Nicole Berendsen ein festes Standing in der Werkzeugstadt erarbeitet. Sie komme gerne nach Remscheid, sagte Berendsen gleich zu Beginn der Show, „wegen der geilen Rockin‘ around the X-mas tree-Band, die mittlerweile wie eine große Familie ist, wegen der lieben Leuten und natürlich auch wegen des tollen Publikums.“

Die Weihnachtsshow im Teo Otto Theater ist Kult und zu ihr gehört seit eh und je auch das kauzige Moderatoren-Duo Jochen Sahm und Friedhelm Krämer. Sie eröffneten auch diesmal die rund zweistündige Show in gewohnt humorvoller Manier und verschafften mit kleinen Gedichten und Erzählungen zwischendurch den Sängern und Musiker eine kurze Atempause. Die, so sagte Berendsen lachend, hätte sie mittlerweile auch nötig. „Puh, ich merke die 20 Jahre mittlerweile schon. Früher bin ich nach dem ersten Titel nicht schon so außer Puste gewesen.“ Mit „Underneath the tree“ hatte die Sängerin mit Spengler am Klavier und der Christmas-Band im Rücken gleich sehr schwungvoll begonnen. So sollte es weitergehen.

Den Klassiker „Mr. Sandman“ von „The Chordettes“ dichtete Berendsen kurzerhand in „Mr. Santa“ um und bat darin den Weihnachtsmann mit einem Augenzwinkern um viele Geschenke für die Kinder. Umgedichtet wurden vom Moderatoren-Duo aber auch bekannte Weihnachtsgedichte, um sie in aktuelle Bezüge zu bringen, Klimawandel und Kaufrausch inklusive.

Auch ein kleiner Seitenhieb für die Remscheider Politik durfte nicht fehlen. So kamen unter anderem die Probleme mit dem Bergischen Löwen, dem Designer-Outlet-Center und dem Blauen Mond zur Sprache. Es wurden aber auch ruhigere Töne angeschlagen, etwa mit dem Titel „Mary, did you know“, der seit Jahren im Programm enthalten ist und bei dem Berendsen ganz in sich gekehrt praktisch alleine im Rampenlicht steht und mit ihrer glasklaren Stimme für Gänsehaut sorgt. Bei Titeln wie „I need a silent night“, zu dem sich Berendsen eine Grundschülerin mit auf die Bühne nahm und mit ihr sang, kullerten im Publikum einige Tränen.

Nicole Berendsen mit einer Schülerin der Grundschule Menninghausen. . Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Gehören fest dazu: die beiden Moderatoren Jochen Sahm und Friedhelm Krämer (rechts). Foto: Moll, Jürgen (jumo)