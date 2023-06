Schule in Remscheid Die Zukunftspläne der Abiturienten

Die Abiturienten des Röntgen-Gymnasiums werden am 17. Juni in der Alten Schlossfabrik in Solingen feiern, gemeinsam mit ihren Familien und einigen Lehrern. Es gibt ein Catering und eine All-Inklusive-Getränke-Flatrate und später eine After-Show-Party. „Es gab sogar ein Probeessen“, schwärmt Lisa, die die Abifeier mitgeplant hat. „Das war schon ziemlich klasse. Es gab sehr unterschiedliche warme Speisen und ein kaltes Büfett. Es ist also für jeden etwas dabei, auch für Vegetarier oder Veganer.“