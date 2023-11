Politik in Remscheid Die Zukunft der Kölner Straße bleibt spannend

Der Lenneper Bezirksbürgermeister Markus Kötter brachte die Gemengelage am Donnerstagabend in der mit rund 60 Menschen mehr als gut gefüllten Black Box im Röntgen-Museum gleich zu Beginn der öffentlichen Fraktionssitzung der Remscheider CDU kurz und prägnant auf den Punkt. „Es ist kein neues Thema. Seit – wie lange? – mindestens 30 Jahren wird über die Zukunft der Kölner Straße diskutiert. Was kann man machen? Was muss man machen?“