Ausbildungsmarkt im Bergischen : Die Wünsche der Jugendlichen passen nicht zur Ausbildung

Remscheid Zum ersten Mal fand ein „Tag der Ausbildungschancen“ der IHK in einer Gesamtschule in Remscheid statt. Eltern haben großen Einfluss auf Berufswahl.

Miriam Schöpp ist die Mitarbeiterin bei der Bergischen Industrie- und Handelskammer, die den passenden Betrieb für den Bewerber sucht und umgekehrt. Am Montagnachmittag saß sie im ersten Stock der Albert-Einstein-Gesamtschule, um die Ausbildungswünsche der Bewerber entgegenzunehmen. Ein ordentlicher Packen an Unterlagen stapelte sich auf ihrem Tisch. Ob es nach dem ersten Kontakt zu einem unterschriebenen Ausbildungsvertrag kommt oder nicht, ist längst nicht entschieden.

Der 16-jährige Ucan Vittorio hat bei zwei Betrieben eine Bewerbung abgegeben. Sein Lehrer hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass in seiner Schule der „Tag der Ausbildungschancen“ stattfindet. Er hat einen Realabschluss in der Tasche und strebt eine duale Ausbildung im Elektronik-Bereich an. „Oder ich mache noch das Fachabitur“, sagt Vittorio. Die Generation von Ucan Vittorio kann sich nicht entscheiden, wie ihr beruflicher Weg einmal aussehen soll. So sieht es Carmen Bartl-Zorn, zuständig für den Bereich Ausbildung bei der IHK. Für die meisten ist das Ausmaß des Berufsspektrums nicht bekannt. In ihren Köpfen herrscht meist die Vorstellung, wer jetzt eine Entscheidung getroffen habe, der müsse danach ein Leben lang den gleichen Beruf ausüben.