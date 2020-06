Ansichtssache in Remscheid : Die Virusgefahr entwickelt sich zum Lustkiller

Meinung Remscheid Freitagmittag im Allee-Center bei Nordsee. Noch nie war es so leer wie jetzt. Reduziertes Angebot, reduzierte Tische, einen nummerierten Platz kann man sich aussuchen. Zu normalen Zeiten steht der Kunde dort Schlange und ist froh, einen freien Tisch zu ergattern. Die Lage der Gastronomie ist verheerend.

Der Konsum reduziert sich auf das Nötige. Einkäufe werden pragmatisch erledigt. Und einen Besuch im Restaurant überlegen sich die Menschen dreimal. Es wäre natürlich ein schönes Zeichen, aus Solidarität seine Lieblingsorte häufiger aufzusuchen. Jedem muss klar sein, wenn sich die Lage in den nächsten Wochen in vielen Geschäften nicht ändert, folgt eine Schließung nach der anderen. Und Remscheid wird ärmer an Lebensqualität. Noch ärmer. Ein Bekenntnis zur Stadt täte allen gut. Viele Menschen plagen aber andere Sorgen als sich ein neues Hemd zu kaufen oder essen zu gehen.

Die Hälfte der Remscheider Firmen arbeiten in Kurzarbeit. Das schafft Unsicherheit. Außer die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes müssen sich viele Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen. Keiner kann genau abschätzen, wie sich die Branche der Autozulieferer entwickelt und wie Werkzeuge aus Remscheid auf dem Weltmarkt wieder verkauft werden können. In solchen unsicheren Zeiten bleiben viele lieber zu Hause.

Wahrscheinlich hat sich auch das Verhältnis zum Konsum etwas geändert. Es muss nicht immer ein Geschäftsessen sein, um mit Kunden zu reden. Den Ausfall der Betriebsfeier können viele verschmerzen. Kommunikation strukturiert sich neu. Optimismus ist ein Mangel an Information. Sagen die Pessimisten. Verordneter Optimismus fühlt sich an wie eine Mogelpackung, so fade wie die aufgesetzte Fröhlichkeit der Werbung. Sicher ist nur, dass alles, was heute gesagt und geschrieben wird, ohne Gewähr ist. Wie bei den Lottozahlen. Und dennoch hoffen zweimal die Woche Millionen Spieler auf den Gewinn.