Ausblick für Remscheid im Jahr 2020 : Die Stadt der ausgepressten Zitrone

Der Remscheider Stadtkegel. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Seit Jahren zählt die Stadt zu den Kommunen, die als Bittsteller bei Regierungsbehörden auftreten, weil sie von der unverschuldeten Schuldenlast erdrückt werden. 2020 könnte sich das ändern, muss sich das ändern. Zum Optimismus für eine bescheidene Lebensqualität gibt es keine Alternative.

Das nächste Jahr könnte für Remscheid das Ende des Zeitalters der ausgepressten Zitrone bedeuten. Dummerweise liegt das nicht in der Hand der Remscheider selbst. Wenn aber in Berlin und auf Landesebene Entscheidungen fallen, die für ein Durchatmen sorgen, könnte auch das Bild der bergischen Oberbürgermeister mit Bettlerkutte im Haus der Geschichte in Bonn mit einer anderen Bildunterschrift versehen werden: Sie haben die Kutte etliche Jahre getragen, 2020 zogen sie sie aus.

Wenn die Große Koalition endlich beschließt, die Altschulden von über 70 Kommunen in einem Fond zu übernehmen, wäre der Würgegriff gelöst. Nicht eine schlechte Haushaltspolitik hat in erster Linie zu einer Überschuldung von aktuell etwa 560 Millionen Euro geführt, für die Remscheid jährlich sieben Millionen Euro an Zinsen aufbringen muss. Hauptgrund für dieses Finanzdesaster ist die Berliner Politik, die Gesetze beschlossen hat, die die Kommune mit Krediten bezahlen musste. Zum Beispiel den gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz oder den Solidaritätszuschlag. Wenn an dieser Front Ruhe und Klarheit herrschen würde, wird 2020 als ein Wendejahr in die Geschichte Remscheids eingehen – nach fast 30 Jahren Niedergang.

Die bergischen Oberbürgermeister und Kreisräte bettelten bereits im Jahr 2003 in Berlin. Ein Bild, das leider noch immer aktuell ist. Foto: Kreis Mettmann

Der Niedergang hat viele Gesichter. Auch das der Sporthalle der Albert-Einstein-Gesamtschule. In den 60er Jahren erbaut, verströmte diese Halle Aufbruch und Optimismus. Der Verfall dieses Gebäudetraktes steht für eine Politik, die nicht mehr die Substanz erhalten konnte, sondern meist nur noch notdürftig die Funktionalität. Die Halle symbolisiert zudem die Verarmung der Stadt, die es hinbekommen musste, den Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen zu verkraften. Das sprengte den Haushalt. Die beschämende Sporthalle wird demnächst abgerissen. An der Brüderstraße entsteht eine großzügige Dreifach-Sporthalle. Das ist ein gutes Zeichen. Ein überfälliges Zeichen an alle Bürger. Es ist dieser Stadt zu wünschen, dass es noch mehr solcher Zeichen des Aufbruchs im nächsten Jahr geben wird. Und danach sieht es aus.

Ein saniertes Freibad Eschbachtal wäre über die Stadtgrenze hinaus eine lohnenswerte Perspektive. Foto: Jürgen Moll

Das Bild im Haus der Geschichte zeigt die drei Oberbürgermeister als Bittsteller. Das ist keine angenehme Haltung. Das ist bei tieferer Betrachtung entwürdigend, wenn eine Region mit knapp 600.000 Einwohnern irgendwo als Bittsteller auftreten muss. Aber die Philosophie des Neoliberalismus kennt den Wert der Solidarität nicht mehr.

Die untere Alleestraße ist ein Beispiel, wie ein auf Gewinn orientiertes Streben in den städtebaulichen Ruin führt. Touristen, sofern es welche in Remscheid gibt, sollte man an die untere Alleestraße vor das Sinn-Leffers-Gebäude führen und die Geschichte vom Kapitalisten erzählen, für den es steuerlich günstiger ist, sein Eigentum verfallen zu lassen, anstatt es in den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen.

In der Innenstadt zeichnen sich Veränderungen ab, wenn auch in kleinen und langsamen Schritten. In den Büros der Stadtentwickler ist ein Umdenken zu beobachten, nachdem jahrelang immer wieder der eindeutig falsche Weg eingeschlagen wurde.

Manchmal sind es die kleinen Zeichen, die das Ende des Zeitalters der ausgepressten Zitrone annoncieren. Im nächsten Sommer kann man auf der Alten Bismarckstraße draußen sitzen, weil es dort Terrassenbänke gibt. Wunderbar. Zu den großen Zeichen gehört die Fertigstellung des Berufsbildungszentrums (BZI), auf das sich alle freuen können. Es gehört zu den Aushängeschildern für den Geist dieser Stadt, die früh erkannt hat, dass ohne gute Qualifizierung der Mitarbeiter der bescheidene Wohlstand in Remscheid nicht zu halten ist. Das BZI weckt Hoffnungen.

Und was wird aus dem Freibad im Eschbachtal? Der Stadt fehlt das Geld für seine Sanierung. Also dicht machen? Wer Schwimmen gehen will, kann doch ins H 2 O gehen. Diese Bäderlandschaft ist, etwas krass formuliert, das Bad der Besserverdienenden. Remscheid zählt nicht zu den Städten der Besserverdienenden, sondern zu den Orten, in der über zehn Prozent der Menschen von Transferleistungen leben. Die können sich einen Besuch im H 2 0 nicht leisten. Sollte das Freibad im nächsten Jahr nicht mehr öffnen, bietet es sich an als Symbol der Ausgrenzung vieler Bürger, weil für sie Lebensqualität wegbricht. Die Politik ist gefordert, eine stabile Lösung zu finden für diesen heiteren Ort der Begegnung.

Von diesen heiteren Orten kann Remscheid nicht genügend haben. Vor allem von Orten, an denen man nicht viel Geld ausgeben muss. So wie den Stadtpark. Dazu gehören auch die Werkzeugtrasse oder der Hardtpark in Lennep. Treffpunkte mit der Chance auf Kommunikation. Wenn solche Orte verwahrlosen, verlieren sie ihre Funktion und stehen für den Niedergang. Von diesen Geschichten hat Remscheid mehr als genug.

Nicht nur an der Brüderstraße entsteht eine neue Sporthalle. Die Politik steht in der Pflicht, eine Dreifachsporthalle im Zentrum zu bauen. Woher das Geld nehmen, um der Pflicht nachzukommen? Es ist etwas faul im Lande, wenn es nicht mehr möglich ist, in die Grundversorgung zu investieren, weil die schwarze Null stehen muss. Die Ärzte des Gesundheitsamtes klagen, dass immer mehr Kinder es kaum schaffen, ohne Hilfe auf eine Liege zu klettern. Ein trauriges Bild. Sport ist die beste Medizin.