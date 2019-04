Verkehr in Remscheid : „Die Situation ist unerträglich“

Der Eingang zum Schulhof der Grundschule wird mit Pylonen gegen parkende Autos gesichert. Foto: Röser, Henning

Remscheid Anlieger Siegfried Landau berichtet in einem Schreiben an Bezirksbürgermeister Otto Mähler über massive Probleme mit Elterntaxis an der Grundschule Hasten. Am Mittwoch gibt es an der Moltkestraße einen Ortstermin.

Vier gestreifte Pylonen stehen vor dem Eingang zum Pausenhof der Grundschule Hasten an der Blücherstraße. Sie halten nicht etwa den Weg für einen Umzugswagen frei, sondern sollen verhindern, dass Eltern, die ihre Kinder am Morgen mit dem Auto zur Schule bringen, diesen sensiblen Bereich als Parkzone benutzen.

Von „erheblichen Problemen“ mit sogenannten Elterntaxis berichtet Anlieger Siegfried Landau in einer langen E-Mail an Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD). Als Vater einer Tochter, die hier die 1. Klasse besucht, beobachtet Landau die täglich wiederkehrende morgendliche Situation mit Sorge. Die Schule werde „von allen Seiten angefahren“, dann werde wild geparkt, um das Kind rauszulassen. Mit zunehmender Helligkeit in den Morgenstunden steige das Tempo mit dem gefahren werde, schreibt Landau. Als er einige der „Chauffeure“ auf die Gefahr für die Kinder angesprochen habe, seien ihm sogar Schläge angedroht worden. Landaus Fazit: „Die Situation ist unerträglich.“

In seinem Brief an den Bezirksbürgermeister macht Landau erste Vorschläge, wie man die Situation entschärfen könnte. So könnten die beiden verblassten gezackten Bodenmarkierungen an der Ecke zur Moltkestraße, die ein Parken untersagen, erneuert werden. Auch regt Landau an, den oberen Bereich der Blücherstraße als verkehrsberuhigte Zone auszuweisen. Zudem schlägt er die Einrichtung von zwei Überwegen für die Kinder vor, an denen Parken durch „physische Hindernisse“ unmöglich gemacht wird. Auch spezielle Elternhaltestellen etwa an der Büchelstraße könnten ein Weg zu mehr Sicherheit sein.

Landau wendet sich beim Thema Verkehrssituation in Hasten aber noch in anderer Funktion an die Politik der Bezirksvertretung – und sein Blick geht dabei auch ins nähere Umfeld der Schule. Als Pfarrer der Kirchengemeinde Hasten und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Hastener Altenhilfe weist Landau darauf hin, dass sich dort auch drei Alteneinrichtungen mit insgesamt mehr als 200 Bewohnern befinden. Die Straßen in diesem Teil Hastens seien ihr täglicher Bewegungsraum. Auch die Senioren müssten vor zu schnellem Autoverkehr geschützt werden. Den beobachtet Pfarrer Landau auch auf der Büchelstraße. Seine Überlegung: Man könnte die Straße zur Tempo 30-Zone erklären.

Otto Mähler hat schnell auf die E-Mail von Pfarrer Landau vom Sonntagabend reagiert. Am Mittwochmorgen will er sich vor Ort die Situation zum Schulbeginn bei einer Begehung ansehen. Eine Möglichkeit für einen sichereren Schulweg könnte aus seiner Sicht in einer Elternhaltestelle an der Büchelstraße liegen. Von dort könnten die Kinder über die Scharnhorststraße auf kurzem Weg zur Schule gehen. Da die als Einbahnstraße ausgewiesene Seitenstraße über keinen Bürgersteig verfügt, könne man dort einen Fußweg farblich markieren.