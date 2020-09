Ansichtssache in Remscheid : Die Rechtspopulisten als verdeckte Sieger

Meinung Remscheid Wer geglaubt hat, eine Dämonenkehrmaschine würde dafür sorgen, dass der rechte Sumpf von alleine austrocknet, der ist hoffentlich aufgewacht.

In den sechs Wahlbezirken, in denen sie einen Kandidaten aufgestellt haben, lagen sie in der Mehrzahl vor den Vertretern von Pro Remscheid. In Honsberg, Rath, Zentralpunkt, Rosenhügel und Hackenberg holten sie fast doppelt so viele Stimmen wie ihre geistigen Zwillinge vom rechten Rand. Wäre die AfD in der Lage gewesen, in jedem Wahlkreis anzutreten, wäre sie bei diesem Trend vermutlich auf knapp zehn Prozent gekommen. Ihre erreichten 0,97 Prozent und ihr knappes Scheitern am Einzug in den Rat verschleiern die Tatsache, dass die Gruppe der Wähler, die rechtspopulistischen Positionen anhängen, weiter gewachsen ist. Man kann das eine Schande nennen. Aber wem hilft Empörung?