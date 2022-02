The Cast im Remscheid Teo Otto Theater : Die Oper als grandioses Pop-Konzert

Fünf Sängerinnen und Sänger, ein Pianist und viel Können: The Cast auf der Bühne des Teo Otto Theaters. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Das Ensemble „The Cast“ begeisterte das Publikum im sehr gut besuchten Teo Otto Theater mit seiner frischen Mixtur aus eigenwillig vorgetragener Oper.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Oper – das neben dem Musical und dem Heavy Metal wohl ganz bestimmt theatralischste Genre der europäischen Musik – muss alles nur nicht langweilig und verstaubt sein. Im Gegenteil, die Oper kann jugendlich, frisch, ungestüm und modern sein. „The Cast“, ein sechsköpfiges Ensemble mit internationaler Besetzung, hatte sich vor allem „La La La“ auf die Fahnen geschrieben, wie einer der Sänger, Till Bleckwedel, es ausdrückte. Und dieses „La La La“ bestand aus den wohl bekanntesten Opernarien und Opernmelodien, die mit frecher Leidenschaft und gleichzeitig enormer musikalischer Klasse dargeboten wurden. Das Teo Otto Theater war am Freitagabend zudem nicht nur sehr gut besucht, das Publikum hatte auch so viel Begeisterungsfähigkeit im Gepäck, dass Bleckwedel sich gar zu der Bemerkung hinreißen ließ: „Das ist ja wie früher . . .“

Was umso schöner war, als dass die Opern-Darbietungen zum einen wie ganz früher, im positiven Sinne wie immer, klangen. Denn die ausgebildeten Stimmen verfügten über alle Merkmale der klassischen Oper - hieß: manchmal konnte man vor lauter Koloratur nicht viel verstehen, was aber auch gar nicht wichtig war. Denn, und das war die andere Seite, die drei Sängerinnen und zwei Sänger, die unterstützt wurden von Pianist Yu Chen, gingen dabei so wunderschön respektlos mit der Materie um, dass man beim Zuschauen und Zuhören seine größte Freude hatte. Wenn die beiden US-Amerikanerinnen Anne Byrne und Carrieanne Winter etwa gemeinsam ein Duett sangen, die eine im silbernen Faltenrock, die andere mit grünen Haaren, dabei beinahe slapstickartig tanzten, während sie gleichzeitig perfekt sangen, wusste man bisweilen nicht so recht, ob das nun ein Pop-Konzert oder eben doch eine Oper war.

Info Musiker aus allen Ecken der Welt Ensemble „The Cast“ besteht aus fünf Sängerinnen und Sängern sowie dem Pianisten Yu Chen (China). Sängerinnen Anne Byrne (USA), Carieanne Winter (USA) und Alexandra Zarubina (Russland). Sänger Till Bleckwedel (Bremen) und Guillermo Valdés (Italien). Internet www.thecastmusic.com

Es war perfektes Entertainment, das durchaus auch in den Karneval passte. Wenn Bleckwedel etwa die Arie „Ganz ohne Weiber“ aus der Operette „Die Csárdásfürstin“ performte - ja, das Wort passte hier perfekt -, das Publikum beim schmissigen Refrain mitklatschte und hier und da auch mitschunkelte, dann hatte das auf jeden Fall den Unterhaltungswert einer anspruchsvollen musikalischen Karnevalssitzung. Und da die ja nun in diesem Jahr wohl überall eher rar gesät sein dürften, erfüllte der Abend mit „The Cast“ auch in dieser Hinsicht eine gewisse und nicht zu unterschätzende Kompensationsleistung. Gleiches galt für die wohl bekannteste Arie aus der Mozart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“ und dem vor allem als Pop-Song zu großem Ruhm gelangten neapolitanischen Gassenhauer „O sole mio“, der zum Standardrepertoire aller Tenöre seit Enrico Caruso gehörte.

Aber bei allem Spaß, den das sechsköpfige und bestens gelaunte Ensemble von der Bühne ins Publikum versprühte, wurde vor allem eines klar: Das waren sechs absolute Könnerinnen und Könner, die sich da auf ihre ganz eigene - und seien wir doch mal ehrlich: saukomische - Art und Weise durch ihr Repertoire pflügten. Die einzelnen Darbietungen waren vor allem eines – musikalisch allerhöchste Klasse. Wenn Guillermo Valdés, im rosa Anzug, mit wallendem Haar und Schmelz in der Stimme, etwa von „musikalischen Orgasmen“ und der „Wandelbarkeit der Liebe“ erzählte, nur um dann in eine so kraftvoll wie hocherotisch dargebotene Arie aus Giacomo Puccinis „La Bohème“ einzusteigen, dann wurde jedem im Publikum klar, welche gebündelte Klasse an Musikalität da auf der Remscheider Bühne stand. Und bei den diversen gesanglichen Höhepunkten gab es dann – auch das herzerfrischend anders zum klassischen Opernabend – Szenenapplaus.

Überhaupt, das Publikum. Nicht nur war es in der Tat wunderbar, das Theater endlich mal wieder so gut gefüllt zu sehen, auch hatten die, die im Rund saßen, ihre Begeisterungsfähigkeit vor dem Theaterbesuch am 118. Geburtstag des Theater-Namensgebers Teo Otto extra stark aufgeladen. Dauernd wurde laut geklatscht, gejubelt und auch sonst der Begeisterung Ausdruck gegeben. Das gefiel auch dem Ensemble, das sich zu dauernden Höchstleistungen angestachelt fühlte. Gesanglich genauso wie in den humorvollen und enorm sympathischen Zwischenmoderationen.