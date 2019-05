Projekt in Remscheid : Die Möglichmacher für junge Leute

Remscheid Das „FiveSeven“ an der Nordstraße ist ein neuer Anlaufpunkt für junge Menschen in schwieriger Lebenslage.

Der junge Mann ist in einer misslichen Lage. Mit seinem Eltern hat er sich überworfen, er wohnte bei den Schwiegereltern in spe. Dann platzten die Heiratspläne und im neuen Zuhause ist er nicht mehr erwünscht. Was nun? Auf der Straße schlafen?

„Wir wollen ihnen einen Ort geben, an dem sie sich aufgehoben fühlen“, sagt Sozialarbeiterin Annika Girbig. Sie ist Teil des vierköpfigen Teams des „FiveSeven“, zu dem auch Hauswirtschafterin Eva Frank, Sozialpädagoge Mortz Chaborski und Psychologe Michael Rascke gehören. Sie alle haben Erfahrungen mit jungen Menschen in schwierigen Situationen. Gemeinsam sehen sich als Begleiter, Händchenhalter, als „Möglichmacher“, sagt Girbig. Wer kommt, findet nicht nur ein offenes Ohr. Er kann auch seine Wäsche waschen, Körperhygiene betreiben, bekommt gegen kleines Geld einen Kaffee und eine warme Mahlzeit. Die Räume an der Nordstraße 57 sehen mit Graffiti-Wandbild, Sofa und Sitzsack aus wie ein Jugendtreff, nicht wie eine Amtstube

Anlaufstellen dieser Art entstehen derzeit an vielen Stellen in NRW, ein Wechsel in der Arbeitsmarktpolitik macht sie möglich. Inspirieren lassen für ihr Konzept haben sich die Macher von Pilotprojekten etwa in Berlin, sagt Ralf Barsties, Geschäftsführer der Arbeit Remscheid. Mit den anderen Projekten in NRW will man sich künftig austauschen, um voneinander zu lernen, Startfehler zu vermeiden. Barsties schätzt, dass die Zielgruppe etwa ein Prozent der Altersklasse umfasst. Das wären in Remscheid 120 Personen. Der Vertrag mit dem Jobcenter ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Barsties geht davon aus, dass das „FiveSeven“ länger arbeiten wird.