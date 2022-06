Politik in Remscheid : Die Linke trauert um Fritz Beinersdorf

Politik in Remscheid

Fritz Beinersdorf bei einem Gespräch in der BM-Redaktion. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid „Das Gesicht linker Politik in Remscheid“ – so lautete im September 2020 die Überschrift dieser Redaktion zu einem Portrait über den Oberbürgermeisterkandidaten der Partei Die Linke, Fritz Beinersdorf.

Es war die zweite OB-Kandidatur des 1946 als erstes von elf Kindern geborenen Sohns einer von der Deutschen Armee aus Polen nach Remscheid verbrachten Arbeiterin. So bekannt war „Fritz“ in der Stadt, dass es unklug von seiner Partei gewesen wäre, jemand anderes aufzustellen.

Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und gegen den Faschismus waren ihm in die Wiege gelegt und bestimmten seinen politischen Werdegang. Er war Mitglied der DKP, trat dort später wieder aus, trat in die PDS ein, war in Remscheid Mitgründer der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit (WASG).