Mein Remscheid : Die Hofschaft der pfiffigen Kaufleute

Das Besondere an der Ortslage ist unter anderem die interessante Bausubstanz. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Büchel Der Büchel ist eine der ältesten Hofschaften der Seestadt auf dem Berge. Viele Kaufleute ließen sich hier nieder. Ein Rundgang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendía

Wer von außerhalb kommt und durch den Büchel schlendert – auf den ruhigen Straßen zwischen den alten bergischen Fachwerkhäusern – wird es kaum erkennen. „Doch der Büchel ist ein echter Rohdiamant“, sagt Jürgen Ackermann überzeugt. Der 81-Jährige hat erst selbst vor wenigen Jahren die Hastener Ortslage neu für sich entdeckt.

Der Büchel erzählt für denjenigen, der sie lesen kann, die Geschichte einer aufstrebenden Werkzeugstadt: Berühmt wurde der Büchel ausnahmsweise nicht dafür, dass fleißig die Hämmer geschwungen wurden und das Eisen geformt wurde – obwohl auch hier Schmieden beheimatet waren. Vielmehr erlangte der Büchel Ruhm und Wohlstand durch die erfolgreichen Aktivitäten pfiffiger Kaufleute, die sich hier niederließen. Denn vom Büchel aus fanden die Produkte des Remscheider Handwerks ihren Weg in die weite Welt. Zeuge davon sind die imposanten Kaufmannshäuser, die noch heute den Charme des kleinen Büchels ausmachen.

Info Bescherungsverein feiert Sommerkirmes Info-Tafeln des Rundgangs führen zu fünf historischen bergischen Fachwerkhäusern, aber auch zum Haus Lindenberg, zur früheren Sägen-Fabrik und zu den „Lemmer-Häusern“, benannt nach Ludwig Lemmer, dem Remscheider Architekten und Entwickler dieser Fertigbauweise. „Für die damalige Zeit war diese Art des Wohnungsbaus revolutionär“, sagt Jürgen Ackermann, Vorsitzender von „Hasten für Hasten“. Bücheler Einigkeit Ganz traditionell feiert der Bescherungsverein auch in diesem Jahr seine Sommerkirmes. Vom 30. August bis 2. September herrscht am Büchel Ausnahmezustand. Kirmes- und Kinderbelustigung, Live-Musik sowie der traditionelle Ballonzug erwarten die Besucher des mehrtägigen Festakts.

„Der Büchel ist eine der ältesten Hofschaften der Stadt, aus dem 14. Jahrhundert, wenn nicht sogar älter“, sagt Claudia Holtschneider: „Ab dem 18. Jahrhundert war der Büchel die wohlhabendste Hofschaft.“ Die Historikerin und bekannte Stadtführerin hat die Geschichte des Büchels für die Nachwelt auf mittlerweile zwölf Tafeln festgehalten, die den historischen Rundgang durch die Ortslage bilden.

Ein Projekt, das sie 2014 begann und dank der finanziellen Unterstützung des Bürgervereins „Hasten für Hasten“, dessen Vorsitzender Jürgen Ackermann mittlerweile ist, umsetzen konnte. Zu den anfänglich fünf Tafeln gesellten sich 2016 sieben weitere Tafeln hinzu, positioniert an historisch interessanten Orten wie am alten Hasenclever-Haus oder am Haus der Familie Luckhaus. Zwei Kaufmannsfamilien, die das Remscheider Werkzeug bis nach Übersee vermarkteten. „Am Hasenclever-Haus ist noch der Kranbalken zu sehen“, sagt Ackermann: „Über einen Kranwagen wurden die fertigen Sägen dann befördert und im Haus gelagert.“

Historikerin Holtschneider, die bei ihrer Recherche auf publizierte Quellen aus dem Stadtarchiv zurückgriff, aber auch Kontakt zu Kollegen und Heimatforschern aufnahm und das Hauptstaatsarchiv besuchte, fand schnell Gefallen an dem kleinen Ort. „Ich finde, dass es im Büchel einiges an versteckter Schönheit gibt. Die alte Hofschaft mit Wohnhäusern, Schmieden und Handelshäusern ist noch gut zu erkennen“, sagt Holtschneider, die auch den Bezug zu den Hämmern im Morsbachtal sieht. „Auf dem Büchel stehen noch sehr schöne alte Handelshäuser.“ Das Besondere an der Ortslage sei jedoch nicht nur „die interessante Bausubstanz“, wie es auch Ackermann bezeichnet, „Büchel ist für sich wie ein geschlossener Stadtteil mit einem sehr hohen Gemeinschaftsgefühl.“

Bedeutsam sei hier schon immer der Bescherungsverein „Bücheler Einigkeit“, der zweitälteste Bescherungsverein Remscheids, gewesen, der erst im vergangenen Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feierte. „Seit der Gründung 1893 bis heute ist dieser Verein sozial engagiert“, sagt Ackermann. Gegründet von wohlhabenden Büchelern, stellte er das Schulgeld für Kinder bereit, deren Eltern die Kosten nicht tragen konnten.

„Sie haben sich aus einer privaten Initiative heraus sozial engagiert, in einer Zeit, zu der so etwas nicht üblich war“, erläutert Ackermann. „Sie boten sogar Erholungsurlaub für kranke Kinder an und sind bis heute noch sozial aktiv.“ Das verdiene den höchsten Respekt, findet der Vorsitzende des wesentlich jüngeren Vereins „Hasten für Hasten“, gegründet 2015, der ein ähnliches Konzept verfolgt, aber sich neben sozialer Förderung auch der Denkmal- und Heimatpflege, der Jugend- und Altenhilfe, der Flüchtlingshilfe sowie der Vernetzung innerhalb des Stadtteils widmet.

Das imposante Kaufmannshaus des Schöffen Johannes Hasenclever. Hier ziert ein goldener Posaunenengel das Dach. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Jürgen Ackermann, Vorsitzender von „Hasten für Hasten“, zeigt auf eine von zwölf Tafeln, die den historischen Rundgang durch die Ortslage bilden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)