Corona-Krise in Remscheid : Die Hoffnung ruht auf Konsum vor Ort

Remscheid Remscheider Einzelhändler und Gastronomen appellieren zusammen an die Bürger, den lokalen Anbietern die Treue zu halten. Die nächsten Wochen entscheiden, wie die Stadt aus der Krise kommt.

Für den Freitagabend hatte Salvatore Lerose in seinem Restaurant „Barista“ auf dem Rathausplatz eine Weinverkostung geplant. Sie fand nicht statt, weil zu viele Besucher doch noch abgesagt haben. „Die Leute haben Angst, in ein Restaurant zu gehen“, sagt er.

Vorschläge Das Verbot von Großveranstaltungen gilt bis zum 31. August. Das Stadtmarketing will dennoch prüfen, welche Veranstaltungen im öffentlichen Raum unter Auflagen möglich sind, sagte Baudezernent Peter Heinze. Eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Wirtschaftsförderung will dafür in den nächsten Tagen ein Konzept erarbeiten und Vorschläge machen.

OB Burkhard Mast-Weisz appellierte am Freitag in einem Pressegespräch an die Remscheider, ihre Händler vor Ort zu unterstützen. „Wir haben hier gute Angebote. In der Stadt bekommt man alles, was man braucht“, sagte er und verwies auf die Konsequenzen, wenn sich das Einkaufen in der Heimat nicht verbessert. Er befürchtet die Schließung vieler Läden.