Leck in Remscheid gefunden Heizung läuft wieder an der Emil-Nohl-Straße

Glückliche Wendung am Hasenberg: Nachdem bereits am Donnerstagabend die Hoffnung aufkeimte, am Freitag wieder eine warme Heizung in dem Velero-Wohnkomplex zu haben, hagelte es erst einmal herbe Rückschläge für die Mieter. Doch gegen 15.45 Uhr verkündet Carola Engels, Vertreterin der Mietergemeinde, die erleichterten Worte: „Wir haben jetzt offiziell wieder eine funktionierende Heizung.“ Bis es so weit kam, ging es jedoch drunter und drüber am Hasenberg – ein Überblick über die Geschehnisse seit Donnerstag.