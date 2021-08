Ansichtssache : Remscheid, „die gute Seele“

Der für den Remscheider TV kämpfende Judoka Johannes Frey (r.) gewann bei den Olympischen Spielen mit dem deutschen Mixed-Team die Bronzemedaille. Foto: dpa/Vincent Thian

Meinung Remscheid Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in all den Jahren meines Wirkens in vielen Städten, dann die, dass jede Kommune ihre ganz eigene Seele hat. Und die von Remscheid scheint eine richtig Gute zu sein.