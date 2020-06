Einkaufen in Lennep : Die Grill-Erlebniswelt ist eröffnet

Blick in den Verkaufsraum der Erlebniswelt mit rund 75 Grills und jeder Menge Zubehör. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Lennep Es ist ein imposanter Bau, der in den vergangenen sieben Monaten gegenüber dem Gartencenter Kremer in Lennep entstanden ist. Mit ihrer Nähe zur A 1 liegt die Erlebniswelt „Grillardor“ mit dem weltweit größten Weber-Original-Store auf rund 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zudem in bester Lage.

An Fronleichnam wurde die Erlebniswelt offiziell vorgestellt, ehe die Türen am Freitag für die Kunden geöffnet wurden. Man merkte dem Vorstand der Grillardor-AG, Frederik Kappenstein, die Strapazen der vergangenen Monate an, gleichzeitig aber auch die Erleichterung darüber, pünktlich fertig geworden zu sein. „Ich will gar nicht so viel erzählen, wir haben hier einen Film über die Bauzeit gedreht – der sagt doch mehr als tausend Worte“, sagte Kappenstein in Richtung der rund 150 Gäste aus Handwerkern, Freunden, Wegbegleitern und Medien. Es war eindrucksvoll im Zeitraffer zu sehen, wie sich aus der alten Brachfläche das hochmoderne Gebäude mit der großen Fensterfront zur Straße hin entwickelt hat.

„Wir können stolz sein, dass wir hier in Remscheid so viele Unternehmen und Betriebe haben, die so effizient dafür gesorgt haben, dass wir heute hier sitzen können“, sagte Kappenstein und ergänzte selbstbewusst: „Wir wollen in ein paar Jahren auch für unsere Effizienz bekannt sein.“ Vor allem ist die Erlebniswelt aber ein echter Hingucker. Das fand auch Baudezernent Peter Heinze. „Dieser Bau versteckt sich nicht, und das ist wichtig. Denn in Remscheid versteckt man sich ganz gerne, obwohl man Großes zu bieten hat“, sagte Heinze. Er lobte auch die Lage, die mit dem Gartencenter und dem geplanten Designer-Outlet-Center (DOC) einen großen Anreiz für Besucher biete.

Info Öffnungszeiten und Kontakt Kontakt Grillardor Erlebniswelt, Lüttringhauser Straße 77, 42897 Remscheid, Tel. 0 21 91 / 999 90, E-Mail: kontakt@grillardor.de Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. www.grillardor.de

Das betonte auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. „Es ist gut für unsere Stadt, dass Sie hier sind“, sagte er zum Vorstand Frederik Kappenstein und zum Aufsichtsratsvorsitzenden Arndt Krienen. „Das haben unsere Bürger, das hat unsere Stadt verdient“, ergänzte der OB. Er erinnerte sich an die erste Begegnung mit dem Thema „Grillardor“ auf der Messe Expo Real in München, als Kappenstein ihm gesagt hatte, dass er die Erlebniswelt zum Start der Fußball-Europameisterschaft fertig haben wollte, die nun auf Sommer 2021 verschoben wurde. „Das war ambitioniert, aber wir haben unsere Unterstützung zugesagt“, erklärte Mast-Weisz. Vorausgegangen seien viele Jahre der Überlegung, was mit dem Gelände der alten Straßenmeisterei gemacht werden könnte. „Ich bin froh, dass es dieses Projekt geworden ist“, betonte Mast-Weisz: „Es ist eine tolle Ecke, vor allem auch mit dem DOC um die Ecke, das wir jetzt endlich umgesetzt bekommen wollen.“