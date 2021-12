Nach dem Starkregen in Remscheid : Die Fluthilfe wird noch weiter gebraucht

Remscheid Fünf Monate nach den schweren Schäden durch Starkregen in den Tälern rund um Remscheid ziehen die Helfer eine positive Zwischenbilanz. „Wir werden die Leute nicht aus den Augen verlieren“, verspricht Mit-Initiator Horst Kläuser.

Von den insgesamt mehr als 550.000 Euro, die 1292 Spender auf ein Sonderkonto einzahlten, wurden an 80 Haushalte und Vereine inzwischen weit über 200.000 Euro ausgezahlt, berichtete Mit-Initiator Horst Kläuser am Montag vor Journalisten im Rathaus. Dass man so viel helfen konnte, sei nur durch die große Hilfsbereitschaft der Remscheider möglich gewesen. Noch immer träfen weitere Spenden ein. Weil manche Anwohner nach den Zerstörungen durch Regenfluten noch immer über keine Heizung verfügen, wurden zuletzt Brennholz, Radiatoren und sogar Kreissägen zum Holzzerkleinern in den Tälern verteilt, damit die Menschen es in diesem Winter warm haben.