Ganztags-Betreuung von Grundschul-Kindern Kinder-Betreuung an Grundschulen: „Die Eltern sind verzweifelt“

„Wir haben 444 Kindern einen Platz geben können. 344 nicht“, berichtete Matthias Spaan, Geschäftsführer des Vereins „Die Verlässliche“, am Freitag in einem Pressegespräch mit Blick auf das bald startende Schuljahr. „Die Verlässliche“ ist zuständig für die Betreuung an 15 Grundschulen. Er gehe davon aus, „dass die anderen OGS-Träger auch Wartelisten haben“ sagte Spaan. „Die Eltern sind verzweifelt, bei uns klingeln ständig die Telefone“, beschreibt der Geschäftsführer die aktuelle Situation. Manche Eltern riefen mittlerweile wöchentlich an, weil sie hoffen, dass sich noch was ändern könnte. Die Not der Eltern sei sehr groß, so Spaan. „Sie wollen wissen, wie es weitergeht und was die Stadt dagegen tut.“