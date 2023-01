Remscheider Innenstadt Die Alleestraße, ein echtes Sorgenkind

Der 1958 erbaute und 1985 umgebaute Friedrich-Ebert-Platz hat es nach über 30 Jahre geschafft, von der viel diskutierten Theorie in die Praxis verlagert zu werden. In den vergangenen Monaten hat sich sein Anblick verändert. Doch, bis der zentrale Busbahnhof in gänzlich neuem Glanz erstrahlt, müssten sich die Bürger noch gedulden, erklärt Baudezernent Peter Heinze: Bis Ende 2024, Anfang 2025 könne es noch dauern. Der Friedrich-Ebert-Platz, nur ein Beispiel für den zeitaufwendigen Weg der Politik, um in der Innenstadt etwas zu bewegen.