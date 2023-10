Digitalisierung in Remscheid Wie offen soll der Zugang zum WLAN der Schule sein?

Wenn es im Schulausschuss in den vergangenen Jahren um das Thema WLAN ging, dann meistens um die Frage, wann diese drahtlose Technik, die den Zugang zum Internet ermöglicht, bald an allen Schulen in guter Qualität vorhanden ist. Dank des fortschreitenden Breitbandausbaus durch die Telekom ist es um diesen Punkt zuletzt ruhiger geworden.