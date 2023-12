Digitalisierung in Remscheid Der lange Weg zur digitalen Schule

Naturwissenschaftlicher Unterricht findet am Leibniz-Gymnasium in Lüttringhausen nicht nur im Schulgebäude an der Lockfinker Straße statt. Auch an außerschulischen Lernorten wie dem Deutschen Röntgen-Museum in Lennep wird an Projekten gearbeitet. Damit die Schüler auch dort ihre an der Schule oder zu Hause erstellten Unterlagen und Lernvideos nutzen können, ist ein stabiler Zugriff auf diese Daten nötig, sagt Philip Esser, stellvertretender Schulleiter am Leibniz.